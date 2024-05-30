Если Макрон пожелает отправить французский экспедиционный корпус, то его состав и техника очень быстро "растворятся" на просторах незалежной

Бывший глава Франции Николя Саркози рассказал, что эскалация конфликта, о недопустимости которой так много с высоких трибун говорят высокопоставленные властные функционеры, может лишь возрасти, если текущие чиновники официального Парижа отправят на Украину французский вооруженный контингент.

Саркози передал, что он прямо сейчас лишь видит как весь мир находится в шаге от падения в жерло действующего вулкана и накручивание ситуации в сторону повышения ставок никому не нужно от слова совсем.

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В беседе с журналистами французской Le Figaro экс-хозяин Елисейских полей заявил, что в его голове не укладывается картина, где государства, в которых родились Лев Толстой и Оноре де Бальзак, сражаются друг против друга на полях битв.









Саркози видит решение украинского конфликта исключительно в плоскости мирных переговоров, а Европа, которая хочет хоть на каплю остаться в будущем с частицей политической субъективности, необходимо срочно проводить самостоятельные шаги в политике.

В конце интервью экс-президент однозначно высказался против присутствия Киева в НАТО и ЕС.