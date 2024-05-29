До недавнего времени солдаты ВСУ могли оставить всю зарплату и даже заложить военные дроны в ломбарде в попытках добиться успеха в онлайн-казино или играх на спортивных ставках.

В свежей онлайн-публикации «Судебно-юридическая газета» появилась заметка о запрете рекламы азартных игр. Под блокировку попадает и реклама спортивных ставок. Информацию такого рода приводят РИА Новости, ссылаясь на интернет-запись украинского правового издания.

В материале отмечается, что на такого рода вынужденные действия украинское правительство пошло с целью борьбы против негативных последствий лудомании и нездоровой тяги местного населения к азартным играм. Причем взаимодействие с последними осуществлялось посредством сети Интернет. Соответствующие новым веяниям украинских законов изменения были внесены в отдельное Постановление.

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Но что больше всего интересно, введенные запреты – явление временное, действие которого продлится до официального появления закона о борьбе с игроманией. Прямо сейчас соответствующий законопроект рассматривает Верховная рада Украины.

О повальном победном шествии игромании на Украине ранее рассказал депутат Алексей Гончаренко. По его личной статистике 90% пехотного отделения зависимы от игр на ставках или стали активными участниками онлайн-казино. Большинство из них полностью разорились и оказались закредитованы в попытках отыграться.