Политические очки для Киева в противовес архиважных интересов украинской армии привели ВСУ туда, где через несколько шагов маячит провал всей армии

Российская армия доминирует на всем протяжении ЛБС в зоне боевых действий. О перехвате инициативы в зоне СВО российскими вооруженными силами рассказал сотрудник Института изучения войны США.

По словам Джорджа Барроса на передовой не осталось участка боестолкновений, где украинский Генштаб хоть что-то пытается навязать стороне ВС РФ. Всё на самом деле как раз происходит наоборот: именно подразделения российских ударных групп выбирают место и время для оптимального продвижения своих наступающих отрядов и достижения задач, поставленных руководителями операционных направлений.

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И вместо боевой инициативы командованию ВСУ лишь остаётся раздёргивать свои и без того скудные резервы в ещё одной попытке избежать прорыва украинских оборонительных позиций, как это было недавно в приграничном сражении на харьковской ЛБС. Теперь ряд украинских подразделений «вместо медалей и орденов», вынуждены ждать вызова в военную прокуратуру, а часть украинских генералов и старших офицеров могут лишиться не только своих высоких должностей и званий, но и отправиться за решетку, пока из-за их ошибок ряд действующих украинских заключенных формируют штурмовые группы в надежде получить освобождение.

Со слов Барроса, с 10 мая ВС России освободили в Харьковской области как минимум 15 населенных пунктов и продолжают планомерно развивать успех, заставляя Александра Сырского перебрасывать резервы с донецкого направления на Слобожанщину. Именно «тактикой раздёргивания» объясняется успех в освобождении Клещеевки и Нетайлово, за которые бои длились больше года.