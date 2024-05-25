Киевские власти рассказали общественности, как максимум 20 тыс. желающих из действующих заключенных могут попасть в ВСУ

Украина стала дарить свободу тем заключенным, которые согласны отправиться в действующую армию. Как объясняется такое решение со стороны украинских властей, ВСУ до крайности истощены за 27 месяцев противостояния с российскими силами, сообщается в свежей публикации The New York Times.

Известно, что к середине мая в ряды украинской армии вступили 350 из числа находящихся короткое время назад в заключении лиц. Как сказано в материале, все они в праве рассчитывать на условно-досрочное освобождение, после завершения своего участия в боестолкновениях.

реклама

Перед этим украинская судебная инстанция должна подписать акт об одобрении вступления каждого отбывающего срок гражданина о приеме в действующие войска. Прямо сейчас известно о 4 тыс. таких личных заявлений.









И уже киевские власти рассказали общественности, как максимум 20 тыс. желающих из действующих заключенных могут попасть в ВСУ.

Что интересно, на самом высоком уровне украинские топ-чиновники неоднократно подтверждали, что преступники, попавшие за решетку после участия в тяжких преступлениях, на передовую не попадут. Но теперь такому контингенту выдали право стать участниками боевых действий. Видимо теперь такое исключение не действует.

В конце резюмируется, что обычные граждане не против заключенных в окопах и в качестве штурмовиков.