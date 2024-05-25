Наверное по той простой причине, что и украинские "зубы дракона" лежат на обочине, а не на линии наступления ВС РФ.

Государственное бюро расследований – украинский аналог ФСБ, пытается добраться до истины в таком непростом деле, как оставление подразделениями ВСУ вдоль российского приграничья своих укрепленных позиций. О том самом факте дезертирства, множественные случаи которого приключились в момент неожиданного для украинской стороны наступления штурмовых групп РФ 10 мая на харьковском операционном направлении, разбирался портал «Главком».

В ходе публикации было установлено, что линии украинской обороны в ряде населенных пунктов Харьковской области без активных боевых действий были попросту брошены солдатами и офицерами ВСУ.

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Причем подобные маневры уже «аукнулись» тяжелой оперативной ситуацией для так называемого второго эшелона украинской обороны. С большими усилиями благодаря подоспевшим резервам, переброшенным из-под Херсона, Часова Яра и других участков протяженной ЛБС обстановку удалось стабилизировать, как пишут официальные ресурсы украинской власти. Правда по привычке «забыли» указать, сколько было потеряно дефицитной ствольной артиллерии и остальной бронетехники в момент передислокации оных с прошлого театра боевых действий на новый.

Известно, что подозрения в неумелом руководстве, а попросту провале, адресованы не только в сторону простых украинских солдат и младших офицеров, но есть грандиозные вопросы и к генеральскому составу. Сообщается, что речь идёт о руководителе оперативно-тактической группировки и старших офицерах харьковского участка ЛБС.

По итогам внезапного наступления, до переброски значительных резервов, ВС РФ смогли занять как минимум 13 населенных пунктов и взять под контроль более 100 кв. километров украинских территорий.