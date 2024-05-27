Кто бы мог подумать. что русские возьмут да отключат сигнал GPS, превратив "умное оружие" в глупый металл.

Выбор в пользу американских ракет, оснащенных «высокоинтеллектуальными» боевыми возможностями, на поверку оказался не таким уж однозначным, и теперь все эти «умные» ракеты, бомбы и снаряды вынуждены лететь "в молоко", а не в военные объекты-цели российской армии.





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Известия о том, что украинской армии надо было сделать выбор не в пользу американского высокоточного вооружения, сообщил военный аналитик Александр Меркурис, записавший соответствующий видеоподкаст на YouTube. Британский эксперт назвал «бесполезными» именно те варианты высокоточных боеприпасов, которые располагают GPS-модулем, необходимой, как сообщается в рекламных проспектах американских оборонных компаний, «гарантией» 100% поражения любых целей. Но по факту, все эти гарантии не стоят и выеденного яйца, когда активно работает РЭБ российских военных.





Эскалибур. Источник: википедия







Информация о том, что ракеты HIMARS, снаряды Excalibur и бомбы GLSDB – вовсе не такие уж «умные», а обычные металлические болванки с низкой боевой эффективностью, стоит лишь вмешаться в дело мощным цифровым потокам помех, генерируемых российскими комплексами РЭБ, поступала на официальном уровне как от американских высокопоставленных чиновников, так и методом непубличной коммуникации от украинских военных, вынужденных использовать на свой собственный страх и риск бесполезные образцы вооружения с производственной биркой «made in USA».