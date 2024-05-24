Российская СВО – это не Голливуд: капитана Америку и человека-паука на помощь не позовёшь.

Вашингтон в лице Пентагона ошибся, слепо поверив в невероятной силы надежду, и отправив высокотехнологичные образцы вооружения ВСУ. Теперь такие типы боеприпасов, использующие систему спутниковой навигации, показали свою полную неэффективность. О том, что российские РЭБ – это не просто «ржавые КамАЗы» с непонятными антеннами и устаревшей микроэлектроникой, а самый настоящий приговор эффективной боевой работе части американских средств нападения, задействованного украинской армией, рассказали в The Washington Post. Причем американские журналисты в своем материале «фиксируют» понижение точности высокотехнологичных образов армии США минимум в десять раз. Такая оценка была получена в ходе негласного взаимодействия с рядом украинских офицеров с зоны боевых действий.

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Причем всё настолько плохо, что простые солдаты и офицеры ВСУ, испытывающие прямо сейчас на передовой дефицит снарядов, попросту отказываются использовать неэффективное оружие из закромов Пентагона.

В качестве примера был взят «умный снаряд» Excalibur, коэффициент поражения которого с момента первого применения до момента настоящего времени снизился на 90%.

Как данная информация была доведена до Пентагона, военные последнего сразу отменили будущие поставки «высокоточных» Эскалибуров в ВСУ.

HIMARS

Вторым примером были приведены реактивные системы HIMARS, добившиеся максимальной эффективности в первый год СВО, после чего их результативность снизилась на порядки.

Был сделан вывод, что Excalibur и HIMARS и их модуль спутниковой связи был выведен из строя воздействием российского РЭБ.

Ранее в Reuters выпустили материал, где подтвердили, что «умные бомбы» GLSDB становятся бесполезными на СВО всё по той же причине.