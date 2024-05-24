Оборона этих земель для ВСУ потеряла всякий смысл из-за тотального разрушения российской артиллерией всех укрепрайонов в заданном квадрате

Войсковые группы ВСУ вынуждены покинуть территорию в квадрате Клещеевки и Андреевки в Донецкой области. Об отступлении украинской армии здесь рассказал военный аналитик Александр Меркурис на собственном подкасте в ютьюб.

Эксперт признал, что российские передовые группы держат под контролем Клещеевку. Кроме того, 12 месяцев боёв не прошли бесследно для украинской обороны здесь: все окопы и укрепления, которые позволяли ВСУ зацепиться за выгодную для удержания позиций местность, сейчас серьёзно разрушены. И контролировать просто «ямы» вместо окопов не имеет никакого смысла.

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Так же Меркурис заметил, что украинский Генштаб принял решение отвести подразделения украинской армии западнее канала Северский Донец. И по его мнению, все эти земли, а это несколько десятков квадратных километров, скоро достанутся России.

Новость о том, что Клещеевка окончательно освобождена, подтвердили официально в российском МО. Так же вчера была освобождена и Андреевка.

Продолжаются активные бои и в харьковском приграничье для создания безопасной буферной зоны. Именно с этих территорий ВСУ обстреливали российские города и населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии. Прямо сейчас идут сложные бои за Волчанск с введением резервов Александром Сырским, вынужденным использовать драгоценные подразделения с Авдеевского направления. Подобное решение может больно аукнуться украинскому главкому.