Сил для удержания малых населенных пунктов у ВСУ стало стремительно не хватать.

Российские штурмовые группы, проведя решительный натиск на позиции украинской армии в населённом пункте Андреевка, сумели добиться его окончательного освобождения. Об успехах ВС РФ в Донецкой области рассказали официальные представители МО РФ.

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Местоположение Андреевки находится рядом с Клещеевкой, освобожденной во вторник, бои за которую длились больше года. Что интересно, в то время нынешний главком ВСУ Александр Сырский пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому освободить Бахмут (Артёмовск), для чего решил «охватить» его по флангам. Теперь даже призрачные шансы на это с освобождением Клещеевки стали ещё меньше. Но дело в том, что потери в битве «за фланги Бахмута» оказались настолько высоки, что используя здравый смысл и военную целесообразность, одновременно отказавшись от подыгрывания политическим амбициям Киева, Сырский смог бы сохранить такие нужные сейчас для обороны Харьковской области опытные соединения. Но слепо следуя воле офиса украинского президента, Сырский бездумно израсходовал, как до него это раньше делал Залужный, ресурсы в живой силе и бронетехнике, стараясь расширить плацдарм в округе Артемовска.