По счастливой случайности "бомбометание" не затронуло жилые строения

Необычный способ, а главное выбор в качестве «бомбового вооружения» выполнил истребитель МиГ-29 польских вооруженных сил. Так во время учебного тренинга истребителя в воздухе, у боевой машины отсоединился топливный бак, рухнувший рядом с жилыми постройками. О «незначительном» инциденте в одной из западных соцсетей рассказало само главное командование ВС Польши.

Согласно сухому докладу польских военных, ЧП оказалось полностью под контролем, так как топливная емкость в своем свободном падении была практически пустой. А потеря произошла в нескольких сотнях метров от жилых помещений, где могли находиться люди.

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Известно, что самолёт, который так просто сбрасывает пустые баки в населённой польскими гражданами местности, входит в состав 22-й базы тактической авиации в Мальборке, укомплектованной ещё несколькими такими истребителями.

Именно истребители с этой базы были переданы Воздушным силам украинской армии в 2023 году, испытывающей жесткий дефицит в авиационной технике.

Так один из украинских истребителей был окончательно добит на военном аэродроме Авиаторское в Днепропетровской области российским «Искандером» вчера.