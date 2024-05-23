Зеленский хочет добиться одобрения своих инициатив от Байдена.

Ранние заявления Владимира Зеленского о «сбитии» 97-99% российских дальнобойных высокоскоростных ракет и дронов семейства «Герань» оказались блефом. По крайней мере такой вывод напрашивается из-за того, что украинский президент решил посетить юбилейное празднество во Франции, на котором он намерен «просить военных НАТО сбивать российские ракеты». По мнению национального украинского лидера, если США и Великобритания перехватывали иранские ракеты и дальние беспилотники в момент атаки исламской республики на Израиль, почему это невозможно провернуть с Украиной? Такую информацию предоставили в свежей публикации газеты Politico.

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Полёт российской ракеты

Так же на встрече по поводу 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии, глава Банковой хочет «пройтись» и по другим животрепещущим вопросам: например, когда российские финансовые активы будут конфискованы в пользу Киева и когда военные пакеты помощи для Украины станут много больше, чем происходит поддержка на текущий момент.

Что интересно, удивляться таким необычным просьбам Владимира Александровича совершенно не нужно: человек, который с небывалой легкостью не соблюдает Конституцию своей родной страны, причем большинство из её пунктов, вряд ли способен понять, что условная активность польского или румынского ЗРК «Патриота» – есть то самое прямое вступление в украинский конфликт. А ведь это страны НАТО. Разумеется, Россия ответит. А это значит, что перед Вашингтоном и Брюсселем замаячит всей своей железобетонной прямотой тот самый 5-ый пункт о коллективной безопасности. Что это, если не начало ядерного конфликта между Североатлантическим альянсом и Москвой?