Не мытьем так катаньем Владимир Александрович желает приблизить ядерный армагеддон.

Владимир Зеленский, в решительной манере потребовал от стран Запада использовать авиацию членов НАТО, граничащих с Украиной для перехвата целей в воздушном пространстве Украины.

Украинский президент считает, раз у Североатлантического альянса есть истребители-перехватчики, способные поражать воздушные объекты, то они должны быть приведены в состояние боевой готовности и отправлены на миссию ПВО, сбивать российские дроны-камикадзе и ракеты, пролетающие над территорией Украины.

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Почему так нужно сделать, Зеленский тоже объяснил: по его логике, раз Запад неспособен обеспечить украинскую армию своими истребителями, то пускай они выполняют функции ПВО со своих территорий.









Причем, по мнению главы Банковой, оппонирование российским ракетам и БПЛА ни в коем случае не является актами прямого действия против России и подключением войск альянса в конфликт непосредственно с Москвой.

Вместе с тем, западные государства обещают F-16 Воздушным силам ВСУ, как минимум с 2022 года, но «воз и ныне там». И по мнению отставного украинского генерала Романенкова на то есть веские причины: Вашингтон оказывает постоянное давление на союзников Киева в их стремлении как можно скорей снабдить ослабленную украинскую армию «Шестнадцатыми». Пентагон целенаправленно тормозит такие устремления, заставляя постоянно сдвигать сроки поставки F-16 в сторону их увеличения.