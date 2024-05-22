Ранее аналогичный штамм коронавируса FLiRT был выявлен в США.

Отечественные ученые обнаружили у больного в России коронавирус в вариации FLiRT. Причем сделано это было впервые. На текущий момент доминантной разновидностью распространителя заболевания является «омикрон». О том что коронавирус никуда не уходил, но значительно снизил свою распространённость и урон человеческому здоровью, рассказали в РИА Новости, проведя цикл бесед с эпидемиологами из Роспотребнадзора.

Как заявили в отечественной организации, ряд исследований позволил установить новые геноварианты, но их манеру присутствия сложно назвать массовой: выявлены лишь единичные случаи. На сегодняшний момент известно о 178 таких событий.

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В ведомстве пояснили, что «флирт» менее опасен, чем предыдущие мутации, как и мало распространен. Сейчас правит бал известный «омикрон».

Позавчера в средствах массовой информации начали циркулировать данные о новейшей разновидности «омикрона» – о том самом FLiRT. По прогнозу американских ученых, данная мутация в летний период может стать самой популярной мутацией в среде всех текущих вариаций вируса. Первые больные, у которых диагностирован «флирт», зафиксированы в США, Израиле и Великобритании.

В качестве симптомов у заболевших присутствуют боль в горле, головные боли, потеря вкуса, лихорадка и слабость.