Американские эпидемиологи зафиксировали увеличение доли распространенности КР.2 среди новых мутаций SARS-CoV-2

Эпидемия коронавируса, которая завершилась относительно недавно, может снова вернуться в нашу жизнь. Об этом пишет издание Financial Times, где указывает, что США стали первым очагом распространения версии FLiRT. Информацию о том, что новый вариант вирусного заболевания снова сможет атаковать большое число людей, американским журналистам передали сотрудники нескольких Центров по контролю и профилактике заболеваний США.





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По словам эпидемиологов, на данный момент актуальной разновидностью всем известного вируса на территории Америки является штамм КР.2, как раз входящий в большую семью FLiRT. Но что больше всего удивило ученых-вирусологов, что до начала весны уровень распространенности именно этого штамма составлял не более 3,7 процента, а на конец мая достиг весомых 28,3, тем самым кратно обогнав КР.1, у которого доля распространенности составляет 7,6%.

Всемирная организация здравоохранения рассказала, что версии FLiRT обнаружены уже минимум в 14 государствах ЕС, но случаи заболевания такими разновидностями Ковида пока что невелики.

Вместе с тем специалисты-эпидемиологи из других стран уверены, что вероятность массового заражения коронавирусом на Земле довольно невелика.