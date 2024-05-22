Спасти положение могут резервы ВСУ, которых у Александра Сырского слишком мало.

Из зоны проведения СВО приходят новости, что ВС РФ пересекли госграницу рядом с Харьковской областью в квадрате населенных пунктов Малая Волчья, Чайковка, Волоховка и Охримовка, пишет ТГ-канал «На самом деле в Харькове». Причем украинские официальные источники стараются не замечать данное событие, так как открытие ещё одной ЛБС явно не добавит нот обожания от разгневанных читателей, и без того расстроенных.

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И пока в украинском Генштабе думают, как сообщить, что российские войска наступают и продвигаются не только на купянском операционном направлении, если рассматривать только харьковский регион, но и в квадрате выше, то налицо картина раздёргивания маневренными силами российской стороны украинских ресурсов и мобильных групп. И если в ВСУ будут слишком долго думать, как поступить, отступить или же ввязаться в малопродуктивные оборонительные бои, без нахождения в бетонных бункерах и глубоких траншеях, то с максимальной вероятностью, ударные группы условного 3-го штурмового корпуса, (первые два участника атаки в харьковском приграничье объединили участки ЛБС двумя сутками ранее) пройдут в режиме лёгкой прогулки и прямо к Купянску.

Причем сделан удар будет именно в самое слабое место – в сосредоточие того самого тылового выступа, который украинским силам не удержать.

В случае успешной реализации такого плана, то всё что ждёт ВСУ здесь – это образование крупного котла с количеством окруженных в нём до 60 тыс. человек личного состава. Именно столько по некоторому предположению задействовано украинских солдат и офицеров в Купянске.

Со всей вероятностью, развязка наступит конце июня.