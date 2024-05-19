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Madarator
NYT: Редкие укрепления ВСУ под Харьковом не смогли сдержать натиск ВС РФ
"Ситуация сложная, но контролируемая" сказал Зеленский и попросил ещё несколько систем ЗРК "Patriot".

   «Мощность и скорость» стали залогом быстрого продвижения российской армии на харьковском операционном направлении, но вместе с тем Киев, наверняка знавший, что войска ведомые генералом Александром Лапиным пойдут в наступление на так называемую Слобожанщину, всё равно так и не смог ничего противопоставить. В особенности речь идёт об оборонительных укреплениях, на которые при непосредственной поддержке западных союзников Украины было потрачено несколько миллиардов долларов. Но что в итоге? Русские всё равно сквозь них прорвались. Об успехе российских штурмовиков, в стремительности своей удививших иностранных военных аналитиков и украинский Генштаб, рассказали в свежей публикации The New York Times.

   Американские журналисты подметили, что натиск и быстрота, отмечают современную российскую армию с лучшей стороны, и даже наверняка знавшие, что наступление будет развиваться в сторону Харькова военные ВСУ, попали в трудное положение, оставив наступающим россиянам 12 населенных пунктов. А те самые траншеи и «зубы дракона» так и не оказали существенного влияния на темп продвижения россиян, на руку которым играли весомая поддержка артиллерии, в том числе РСЗО с «Солнцепеками» и авиации ВКС РФ с её планирующими бомбами.

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   Украинские военнослужащие, давшие по этому поводу экспертный комментарий работникам зарубежной прессы, подчеркнули, что во многом виной харьковскому провалу ВСУ недостаточный уровень фортификации, по неведомой им причине оказавшейся слишком лёгкой для российских войск.

    Второй причиной отступления было названо отсутствие резервов тактического уровня, из-за чего их пришлось перебрасывать в экстренном порядке с других направлений.

#инопресса #инопресса о всу #харьковское направление #харьковское наступление
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Зеленский: Наступление ВС РФ под Харьковом - только первый этап планов российского Генштаба
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