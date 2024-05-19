Частные предприятия стали обгонять по количеству новаторских идей даже государственные гиганты ОПК

Ударные дроны, более правильное название которых звучит как боевые ДПЛА, представляют опасность не только для незащищенной купольными РЭБ живой силы, но и опасны для бронеавтомобилей и даже танков. Горящие немецкие Leopard и американские Abrams не дадут соврать. Поэтому для защиты бронетехники и даже сельскохозяйственной техники придумали различного рода решения в виде решетчатых экранов и даже сплошных листов металла, превращающих ОБТ в те самые «Царь-мангалы». Но как всё же отбиться простым пехотинцам или артиллеристам, вынужденно удерживающим какой-то участок обороны? Эффективность стрельбы из обычного стрелкового оружия, даже с автоматическим режимом стрельбы, не всегда показывает достойный результат. Какой выход?





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Так отечественные конструкторы додумались до решения в виде противодронного патрона с особым наполнителем. Речь идёт о стрелковом боеприпасе, выстреливающим вместо классической боевой части из свинцового сердечника, пулей со спрятанной внутри прочной кевларовой нитью, выполненной в виде сети.









При попадании такого боеприпаса в квадрат пролёта fpv-дрона, острые как бритва внешние обводы кевларовой нити, буквально разрезают лопасти винтов, превращая беспилотник просто в падающий беззащитный экземпляр.

Как заявил автор видео с ТГ-канала «Рогаткин Live», патроны практически готовы для боевого использования, но в целях доведения их эффективности до нужной кондиции, пока что их рекомендовано использовать только против разведывательных ДПЛА. Но как только процесс доводки до необходимого процента боеспособности будет завершен, со спецбоеприпасом во всеоружии можно будет бороться и против дронов-камикадзе.