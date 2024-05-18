Разумеется, в пропаже денег виновата не коррупция, которой на Украине "нет".

Россия в прошлом году во всеоружии встречала украинскую армаду, «призванную» дойти до побережья Азовского моря, с дальнейшей главной целью войти в Крым. Причем Москва с достоинством восприняла угрозу от украинской армии, и не жалея ни сил не средств, построила мощный укрепрайон, состоящий из трёх оборонительных линий. И как мы все знаем, ВСУ так и не смогли его преодолеть, лишь приблизившись в некоторых частях к первой линии обороны россиян. Но желание повторить нечто подобное для украинской армии, вызывало лишь небывалый вал коррупции, позволившей россиянам в 2024 году без лишних хлопот практически приблизиться на дальность артиллерийского выстрела к Харькову, встретив на своем пути практически «прозрачные» фортификационные сооружения.





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Информацию о том, что украинский президент Владимир Зеленский получил для постройки капитальных сооружений против набравшей неумолимый ход российской армии несколько миллиардов долларов, озвучил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон специально для ютуб-подкаста Judging Freedom.

По мнению американского эксперта, страны Запада выделили беспрецедентное финансирование для Киева, чтобы он «всё заминировал и залил бетоном». Но вместо этого все деньги, выделенные на строительство защитных линий Зеленского, таинственным образом пропали. И теперь просте украинцы в гневе, за то, что их так долго водили за нос, обещая не пропустить войска РФ через «валы Зеленского».

Именно всеобъемлющая коррупция украинских элит виновата в том, что российская армия так быстро продвигается, резюмировал Джонсон.