Украинский президент Владимир Зеленский попал в неловкое положение, «отчитавшись» публично, что на северном фланге обороны ВСУ, а именно в приграничных с Россией регионах, выстроена крайне мощная линия обороны. Но обман раскрылся, когда передовые штурмовые группы россиян, даже без использования тяжелой бронетехники

Украинский президент Владимир Зеленский попал в неловкое положение, «отчитавшись» публично, что на северном фланге обороны ВСУ, а именно в приграничных с Россией регионах, выстроена крайне «потужная» (мощная) линия обороны. Но обман раскрылся, когда передовые штурмовые группы россиян, даже без использования тяжелой бронетехники, такой как танки и самоходные пушки, легко проникли через фортификационные порядки украинцев. Разумеется, никаких минных полей и хотя бы самых простых ям и окопов на предполагаемом векторе атак ВС России установлено и отрыто не было. Хотя чиновники приграничных Харьковской и Сумской областей, рассказывали обратное, де, мол, Север Украины защищен мощными и протяженными капитальными бетонными преградами. Что это, как не саботаж наиважнейших поручений верховной власти? С большой критикой, направленной против вороватых местных чиновников, высказался экс-генерал армейского спецназа украинской армии Сергей Кривонос.





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Отставной военный рассказал, что лично «проверить» как идёт строительство, приезжал сам Зеленский и его ближайшая команда. Все они подтвердили, что проблем на местах нет, а оборонительные конструкции готовы на 98%. Но с простотой, с какой проникла лёгкая российская пехота через эти «укрепления», как раз свидетельствует об обратном, заявил бывший военачальник.

Прямо сейчас над украинским национальным лидером смеются за рубежом и одновременно сильно рассержены: западные страны выделили больше 1 млрд. долларов на защиту украинской границы, но все эти деньги, как считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, попросту разворованы на самом высоком уровне. Винить в этом, кроме украинских чиновников некому.

В заключение Кривонос добавил, такая политика обязательно приведёт украинское общество к ещё большим потерям территорий, а иностранные союзники Киева в любой момент времени могут отвернуться, заявив, что с внутринациональной коррупцией должна бороться украинская власть, а не ЕС и США.