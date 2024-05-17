Именно массовое внедрение разведывательных БПЛА позволило российской армии кратно увеличить скорость и точность поражения важных военных целей на СВО.

Успехи высокоточных ударов последних месяцев, когда высокий уровень развития отечественного разведывательно-ударного контура позволил кратно нарастить частоту поражаемых объектов ВСУ в ближнем тылу украинской армии и скорость реакции на угрозу, не были бы возможны без массового внедрения современных беспилотных аппаратов, выполняющих функции воздушного наблюдателя. Именно связка беспилотник плюс средство поражения: ракета «Искандер», ракетно-бомбовый налёт оперативно-тактической авиации ВКС, удар дальнобойной ствольной артиллерии управляемым снарядом «Краснополь» или обстрел из РСЗО «Торнадо-Г», сделали так, что украинский Генштаб стал сильно рисковать, отправляя в ближний тыл дорогостоящие и дефицитные средства сдерживания и нападения, как это и случилось с уничтоженными ЗРК «Patriot» при Покровске в ДНР, либо выбиванию HIMARS там же. Но всё это было бы невозможно без висящих «сутками» в украинском небе разведывательных дронов российской разработки.

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Так именно боевая эффективность БПЛА Supercam привела к тому, что некогда маленькое частное предприятие получило от российского правительства невероятный уровень масштабируемости, когда государство «присмотревшись» отметило высокие свойства аппарата полностью российской разработки.

По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, всего за 5 месяцев скромный по размерам производственный цех разросся до площади в 35 тыс. кв. метров, где помимо собственно сборки, открылась территория и по обучению управлением полётами «птиц». Причем на предприятии в список выпускаемых к разведывательным дронам добавили и категорию ударных БЛА. О достижениях российского БПЛА-строения топ-менеджер госкорпорации рассказал в беседе с журналистами РБК.

К преимуществам Supercam можно отнести бесшумный электрический двигатель и великолепную оптическую систему, способную с высокой результативностью выявлять замаскированные объекты украинской армии как в дневное время суток, так и в условиях недостаточной видимости и сложных метеоусловиях, включая ночь.