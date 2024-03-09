Способность рисковать украинского Генштаба очень скоро оставит последний без ПВО вообще

Переход отечественной фронтовой авиации на массовое использование планирующих боеприпасов и последовавшее за этим качественное изменение тактической схемы наземных сил, привело украинских генералов к крайне печальным выводам. Теперь относительное превосходство российских ВКС в небе Украины вылилось благодаря оснащению бортов бомбами-планерами в качественные показатели.

Неизвестно сколько длилась бы наземная битва за город-крепость Авдеевку, но факты многочисленных ударов бомбами-планерами по бетонным укреплениям украинской армии, вынужденной скрываться от таких массированных налётов в подземных убежищах, привели лишь к удержанию оборонительных позиций на крайне короткий промежуток времени. Так как такие бомбы превращали в «бетонные щепки» не только лишь многоэтажные наземные сооружения, но и «выкорчевывали» под ноль подземные бункеры. Для этого применялись специальные версии бомб с соответствующей боевой частью.

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Источник фото: ТГ-канал «Военный осведомитель»

И вот дабы кратно снизить «невыносимые» условия украинской пехоты и остальных наземных сил, в украинском Генштабе додумались перебросить поближе к передовым позициям остатки своих установок ПВО и ЗРК. Подобное решение как раз на свой большой риск, оказалось очень спорным. Чему и служат ниже приведенные факты лишним доказательством.

Под Покровском в Донецкой области были поражены сразу две мобильные пусковые установки того самого американского «Патриота». Причем благодаря «глазастому» разведывательному БПЛА россиян.

Для поражения столь жирного улова не пожалели не очень-то и дешевого «Искандера-М», превратив в пыль то, что ранее ошибочно относили к С-300ПС.

Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"

Но более глубокий анализ позволил найти ключевые отличия, позволяющие убедиться, что перед нами не советская противоракетная система, а тот самый MIM-104. Одним из таких заметных качеств была совсем другая кабина, чем у «классического» Патриота в автомобильном варианте, о чем написал ТГ-канал «Донбасский партизан».