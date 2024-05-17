Поздно просить две системы "Patriot" для защиты Харькова, когда в российское наступление ещё даже не введены главные силы.

Украинская армия находится в «невероятно отчаянном положении». На передовые позиции солдат и младших офицеров ВСУ ежечасно приземляются до десятков тяжелых планирующих бомб, а старшие офицеры в ближнем тылу находятся в опасности, с минуты на минуту «ожидая» высокоточного прилёта российского «Искандера», позволяющий командованию ВС РФ с невероятной точностью и быстротой поражать командные пункты и склады с дефицитным западным вооружением и техникой. Всё это в комплексе делает ситуацию для украинской армии «невыносимо больной» и отражающей суровую действительность на поле боя.





реклама





Такой, отнюдь не комплиментарный ответ услышали иностранные журналисты от представителя госдепартамента Веданта Пателя.

Но внешнеполитический функционер правительства США не преминул излить каплю позитива, «пообещав» надежду и веру, на выделенную в ходе недавних дебатов американскую военную помощь. Именно она должна исправить ситуацию на передовой, заявил Патель.









Что интересно, гражданский чиновник «забыл» добавить, что помощь ценна не сама по себе, а как говорит русская народная мудрость, «дорога ложка к обеду». Поэтому запоздалая на 9 месяцев поддержка вооружениями и боеприпасами, пригодится ВСУ, но изменить ситуацию на диаметрально противоположную не сможет. По ряду причин.