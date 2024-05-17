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Madarator
Госдеп: Положение ВСУ невероятно отчаянное
Поздно просить две системы "Patriot" для защиты Харькова, когда в российское наступление ещё даже не введены главные силы.

   Украинская армия находится в «невероятно отчаянном положении». На передовые позиции солдат и младших офицеров ВСУ ежечасно приземляются до десятков тяжелых планирующих бомб, а старшие офицеры в ближнем тылу находятся в опасности, с минуты на минуту «ожидая» высокоточного прилёта российского «Искандера», позволяющий командованию ВС РФ с невероятной точностью и быстротой поражать командные пункты и склады с дефицитным западным вооружением и техникой. Всё это в комплексе делает ситуацию для украинской армии «невыносимо больной» и отражающей суровую действительность на поле боя.


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   Такой, отнюдь не комплиментарный ответ услышали иностранные журналисты от представителя госдепартамента Веданта Пателя.

   Но внешнеполитический функционер правительства США не преминул излить каплю позитива, «пообещав» надежду и веру, на выделенную в ходе недавних дебатов американскую военную помощь. Именно она должна исправить ситуацию на передовой, заявил Патель.  



    Что интересно, гражданский чиновник «забыл» добавить, что помощь ценна не сама по себе, а как говорит русская народная мудрость, «дорога ложка к обеду». Поэтому запоздалая на 9 месяцев поддержка вооружениями и боеприпасами, пригодится ВСУ, но изменить ситуацию на диаметрально противоположную не сможет. По ряду причин.

#всу
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