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Украинской армии остро не хватает солдат и младших офицеров. Именно из-за этого, а не из-за «надуманного» дефицита снарядов и военной техники происходят проблемы в зоне боевых действий для Генштаба ВСУ. И если текущая удручающая украинское командование ситуация продлится дольше, оборона может не выдержать плотного давления штурмовых групп российской армии. Тем более, что линия оборонительных украинских коммуникаций до неприличия растянута на всём протяжении ЛБС, а ВС РФ «активировали» зону давления уже и на Слобожанщине, вынуждая главкома ВСУ Александра Сырского «забыть» про летнее наступление украинской армии и приступить к перебрасыванию и без того дефицитных резервов в Харьковскую область. Да что там говорить, если сражаться вынуждены «элитные» отряды военной разведки, и вовсе не предназначенные для общевойскового боя с его атаками самолётов и авиации. Но ситуация для ВСУ тяжелая. Поэтому в стычки вынуждены вступить даже выведенные на процессы доукомплектования и отдых подразделения, получившие существенный урон во время Авдеевской наступательной операции армии РФ.





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А тем временем украинский военный врач с полевым позывным «Ронин» прокомментировал непростую ситуацию в украинской армии, где обозначил самой острой проблемой ВСУ острую нехватку пополнения. А без его длительного отсутствия оборонительные позиции попросту рухнут. По его словам, его стрелковый батальон «напичкан» пехотным оружием, но оно «пылится», так как попросту некому из него стрелять из-за высоких потерь. Которые в свою очередь некем возместить. Одна из бригадных рот сражается лишь одной пятой штатного состава, остальные 80% живой силы подразделения выбыли из-за травм и ранений.

«Плюсом» многие из недавних новоприбывших, состояли сплошь и рядом из людей предпенсионного возраста с набором хронических болезней и нездоровыми пристрастиями, а на их срок подготовки в тылу украинское командование вместо трёх положенных месяцев отвело один: всё, опять-таки, из-за трудной ситуации в зоне активных боёв, ведь российский Генштаб не будет ждать, когда в полном объеме поступит западное вооружение и появятся свежие вновь созданные бригады ВСУ.