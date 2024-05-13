Элитные диверсанты вынуждены действовать без тяжелого вооружения с невеликим шансом удержать позиции.

Украинский Генштаб, с печалью во взгляде наблюдая обещания киевских чиновников «сдержать» наступление российской армии многочисленными заградительными сооружениями оборонительного плана, которые по итогу так и не были сооружены, перебросил на усиление просевшей обороны ВСУ в Харьковской области элитные отряды разведывательного спецназа. Но с «небольшой» поправкой: удерживать рассыпающиеся позиции подразделения Главного управления разведки должны без использования тяжелого вооружения. Так как по штату украинский спецназ воюет без танков и артиллерийских машин. О непростых перспективах элитных бойцов украинской армии в боях за Слобожанщину рассказала «Военная хроника».

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Так источники с мест сообщают, что в роли «пожарной бригады» выступило спецподразделение «Сонечко». Именно бойцы «Солнышка» попали одни из первых в российский плен: потому что сдерживать батальоны российских штурмовиков им приходилось лишь на обычных броневиках. А в качестве вооружения были использованы обычные автоматы и пехотные пулеметы.

Генерал Генштаба ВСУ Драпатый



Прямо сейчас под контролем российских сил на харьковском операционном направлении находятся девять местных населенных пунктов и 100 кв. километров освобождённых территорий, а из-за угрозы дальнейшего продвижения Александру Сырскому пришлось переправить часть боеспособных бригад с херсонского (26-я бригада морпехов ВСУ) и часовяровского направлений. За провалы в обороне Слобожанщины снят с командования ОТГВ «Хортица» бригадный генерал Юрий Галушкин и заменен на бригадного генерала генерального штаба ВСУ Михаила Драпатого*.

* – Согласно объяснению Большого толкового словаря русского языка слово "драпать" обозначает поспешно отступать, бежать