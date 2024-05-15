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Madarator
ВСУ перебрасывают резервы и американские БТР M1126 Stryker в направлении Волчанска
Медленно, но уверенно, украинская оборона начинает проседать

   Сложная оперативная обстановка в боях за Харьковскую область, которую в украинском Генштабе весьма эвфемизмично назвали «отходом на более выгодные позиции», принудила главкома ВСУ Александра Сырского отдать приказ о переброске «элитных групп поддержки». К числу последних принадлежит 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ и её иностранное вооружение. Именно броневики M1126 Stryker замечены при движении по направлению к местам боёв на Слобожанщине.


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   Что интересно, и хотя подразделение сформировано относительно недавно, то есть в начале прошлого года, оно успело отметиться в масштабных боях, правда получив разгром личной силы и бронетехники, добившись тактических успехов, результат которых к настоящему дню практически полностью обнулен. Речь идёт о крайне неудачном контрнаступлении ВСУ 2023 года, когда бригада потеряла несколько Challenger 2, а «вышившие» танки были спешно отозваны из зоны боевых действий. Значительное «стачивание» получил и личный состав новой украинской бригады.


То самое фото из-под окрестностей Волчанска. источник: Военный осведомитель


  Теперь украинские десантники по большей части используют БТР Stryker, которых Пентагон передал около 90 единиц, но часть из них уже не может послужить из-за потери в тяжелых боях. К тому же украинские механики, обслуживающие заокеанские образцы, крайне негативного мнения об уходе за агрегатами броневика, а непосредственным военным ВСУ Страйкер совсем не импонирует из-за низкой живучести и недостаточной проходимости.

#волчанск #битва за волчанск #m1126 stryker
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Генштаб ВСУ признал трудное положение украинских сил в Волчанске
Полиция Волчанска сообщает, что обстановка для ВСУ в данном регионе очень тяжёлая
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