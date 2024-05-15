Бывшая владычица морская терпит крах на ниве кораблестроения, что очень иронично

Если государство откажется поддержать фирму Harland & Wolff, то компания со 162-летней историей может полностью закрыться. О тяжелом материальном положении частной организации, построившей некогда «Титаник», рассказали в свежей публикации The Times.

Как заявлено в материале, руководитель британского Минфина Джереми Хант вынашивает планы по блокировке финансовых средств для менеджмента H&W. Причем сумма недостаточно и большая. Речь идёт о 200 млн. фунтов стерлингов.

реклама

В новости озвучивается и сегодняшняя рыночная стоимость компании, значение которой упало до 20 млн. английских фунтов. И если официальный Лондон откажется от поддержки, то фирма с более чем двухвековой историей своего существования и амбициозными проектами океанских лайнеров, перестанет существовать во всех смыслах.









О Harland & Wolff известно, что она входит в число крупнейших судостроительных организаций, размещенная в городском населенном пункте Белфаст.

Из-за существенных долгов ещё 5 лет назад менеджмент фирмы перешел под внешнее управление.

Историческая справка. Лайнер «Титаник» в своё время считался самым большим пассажирским кораблем, и в свой самый первый рейс 14 апреля в ночной мгле натолкнулся на огромный айсберг и стремительно пошёл на дно в холодных водах Атлантики.

Обломки судна были найдены только в 1985 году рядом с островом Ньюфаундленд в 4000 метрах от водной поверхности.



