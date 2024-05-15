Все успехи прошлогоднего контрнаступления ВСУ оказались обнулены.

Сломив многомесячное сопротивление украинской армии, пытающейся несмотря ни на что удержать контроль за селом Работино, штурмовики ВС РФ полностью освободили населённый пункт, о чем было сообщено на официальном уровне путём публикации сводок российской СВО в отечественном министерстве обороны.

Предполагаемый ход дальнейших событий спрогнозировал отставной полковник Андрей Кошкин.

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По словам старшего офицера, освобождение данного поселения в Запорожской области позволит начать наступательные действия по северному флангу в направлении Новоданиловки и Орехова. А неудобная конфигурация местности заставит украинский Генштаб отдать приказ об отступлении в квадрат Белогорья и Малой Токмачки.

Эксперт считает, как только будет установлен контроль над Ореховым и Новоданиловкой, будет срезан выступ, упирающийся в российские позиции. Дальше для предотвращения попадания в котёл ВСУ вынуждены будут отодвигаться ещё восточнее.

Битва за Работино являлась ключевой для украинского Генштаба в прошлом году, когда проводилось контрнаступление ВСУ на запорожском операционном направлении. По его итогу украинская армия добилась больше вреда для себя, чем реальных достижений «на земле». Следствия неправильных политических решений мы как раз сейчас и наблюдаем, когда наиболее мотивированные и подготовленные части украинской «штурмовой армии», оснащенные передовыми западными разработками в области вооружений и амуниции, попросту сточили свой наступательный потенциал и перестали представлять собой мощную силу.