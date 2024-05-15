Итоги украинского контрнаступления – всё

На официальном уровне стало известно об освобождении Работино – населенного пункта в Запорожской области. О полном установлении контроля за поселением сообщила пресс-служба российского МО. Как сообщается в министерской сводке, отряды военнослужащих ГВ «Днепр» добились успеха и на 100% установили контроль за административными границами посёлка Работино.

Работино было самым крупным достижением прошлогоднего украинского контрнаступления, когда итогом многомесячного продвижения украинской армии, вооруженной западным вооружением и бронетехникой, стали крошечные территориальные приобретения. Но даже за скромные успехи пришлось заплатить крайне дорогую цену: были сточены самые боеспособные и мотивированные подразделения украинской армии, обученные по методикам НАТО и оснащённые относительно современным иностранными техникой и амуницией. Причем костяк ударных групп ВСУ составляли добровольцы и прошедшие 8-летнюю операцию в боях с ДНР и ЛНР действующие бойцы. Теперь большая часть этих военнослужащих выбыли.

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Предположительно после штурма села теперь остальные силы ВС РФ пойдут на приступ Новоданиловки, после чего исчезнет выступ между Работиным и Вербовым, тем самым окончательно вычеркнув все достижения украинского Генштаба за прошлогодний «контрнаступ».

В Киеве наблюдая с большим беспокойством за текущими успехами российской армии, решили пересмотреть череду внешнеполитических визитов президента Владимира Зеленского, перенеся их на более поздние сроки, с опаской ожидая дальнейшего негативного развития событий.