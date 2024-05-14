Тактические успехи ВС РФ на Харьковщине напугали Владимира Зеленского и Александра Сырского.

Пока ряд общественников и лично губернатор Харьковской области Олег Синегубов, на фоне самостоятельной эвакуации части горожан областного центра успокаивает местных жителей первой столицы Украины и приграничных районов, в украинском Генштабе уже никто не помнит про «скромные» тактические успехи штурмовых групп ВС РФ и снимают дефицитные силы с других операционных направлений и отправляют их в район Слобожанщины. Переброшен даже спецназ ГУР, вовсе не предназначенный для общевойсковых операций. О поступлении резервных отрядов в распоряжение нового командующего ОТГВ «Харьков» Михаила Драпатого рассказал лично начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.





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По словам руководителя украинского Генштаба, которого цитирует агентство УНИАН, именно перемещаемые резервы должны воспрепятствовать быстрому продвижению российских штурмовых порядков. Прямо сейчас ВСУ вынуждены вести интенсивные оборонительные бои за Волчанск, часть которого уже занята несколькими подразделениями ВС России.

Тем временем российское МО сообщает про взятие 9 населённых пунктов и установлении контроля над 100 кв. км в Харьковской области.





В минувшем апреле Зеленский под Харьковом лично проинспектировал полевые укрепления и остался доволен





Ситуация для украинской армии осложняется тем, что ведущие наступление на местах, два разрозненных «отряда» армии РФ смогли соединиться и уже одной сплошной линией начали активное продвижение.

В дальнейшем, возможен прорыв в тыл украинского гарнизона в Купянске и его последующее вытеснение из города или окружение.