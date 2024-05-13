Прыгать через голову начальника и обвинять того в неспособности управлять армией в нормальных странах дорого обходится "критику". Но это же Украина...

Из-за непростого положения ВСУ в момент «внезапного» наступления российской армии в Харьковской области главком Александр Сырский удостоился порции довольно неприятной критики от руководителя военной разведки Кирилла Буданова*. Последний обвинил генерала в проблемах украинской обороны харьковского приграничья, на территорию которого буквально пешим порядком вошли штурмовые группы россиян и с ходу установили контроль сразу за пятью населенными пунктами, расположенными в 2-3 км от государственной границы с РФ. Об этом в одной из западных соцсетей написал ирландский корреспондент Чей Боуз.

реклама

Следствием чего теперь «элитные» отряды разведывательного спецназа ВСУ вместо выполнения своей непосредственной обязанности вести «неконтактные» наблюдательные действия за российской армией, вынуждены вступить в неравный бой с россиянами. Но теперь уже вооруженными танками, САУ и остальной бронетехникой. А ведь ГУРовцы вооружены лишь легкими пулеметами и автоматами и обычными западными броневиками, уязвимыми против любого пушечного вооружения. Отдельным частям таких «элитных» бойцов пришлось сдаться в плен из-за невозможности ни отступить, ни оказать достойное сопротивление превосходящей мощи ВС РФ.

А тем временем в среде харьковского гарнизона ВСУ уже кипят нешуточные страсти со взаимными обвинениями в приграничных поражениях.

* – внесен в список террористов и экстремистов в России