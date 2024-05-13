Кажется увольнять придется не только командующего ОТГВ "Харьков" – генерала Галушкина, но и отвечающего за оборону Днепропетровской области.

«Необычное» строительство раскритиковал военнослужащий ВСУ Андрей Бабичев. Украинский солдат проинспектировал фортификационные оборонительные сооружения Днепропетровской области рядом с Павлоградом и остался слишком разочарован. Увиденные укрепления представляли собой жалкое зрелище в виде полуосыпавшихся канав и слишком заметных бойниц. В первом случае края траншей должны были быть укреплены древесными подпорками, а позиции для стрельбы замаскированы. Но вместо этого через каждый десяток метров были просто сдвинуты белые мешки с песчаной смесью, до крайности облегчившие обнаружения сектор обстрела украинских бойцов для обнаружения со стороны ВС РФ. Так навредить собственной армии нужно постараться, резюмировал Бабичев.

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Нашлись недочёты и в недостаточной глубине пулеметных гнёзд и блиндажей и их размещении на местности. Вместо вполне логичного расположения в близстоящих посадках, все укрепления были отрыты в чистом поле. Видимо для лучшего обнаружения и последующего быстрого уничтожения, горько пошутил солдат.

Согласно финальной мысли военнослужащего ВСУ, всё это идеальный пример украинской коррупции.

Причем аналогичная ситуация не только в этом регионе, но и в Запорожской и Харьковской областях и иных городах. И что интересно, в харьковском ближнем приграничье вообще ничего не было сделано. Даже полузасыпанные окопы местные власти не удосужились отрыть. Как и военные забыли про каноничные минные поля, которых российские штурмовики рядом с границей, так и не встретили. Из-за плачевной ситуации в обороне Слобожанщины снят с должности командующего ОТГВ «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин, продержавшийся на своей новой должности меньше месяца.