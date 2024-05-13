У победы – сто отцов, а поражение всегда сирота

Командующие офицеры подразделений ВСУ перекладывают ответственность в поражениях в Харьковской области друг на друга. О непростых взаимоотношениях во время предстоящей битвы за Харьков рассказали в свежей публикации The New York Times, имеющей свои источники в среде украинских военных.

Согласно ситуации «в поле», штурмовым группам ВС РФ потребовалось не более нескольких дней, чтобы добиться успеха и установить контроль над девятью селами и удержать за собой около ста квадратных километров Слобожанщины*.

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Как особо подчеркивается, ряд украинских подразделений отходят, как пример 125-я бригада ТрО, а командующие войсковыми соединениями обвиняют друг друга в отступлении.

Так старший офицер войсковой разведки Денис Ярославский рассказал, что российские военнослужащие без сопротивления ворвались в «серую зону», где их никто со стороны ВСУ не встречал.









С возмущением военный высказался, что первая линия обороны, существование которой многократно озвучивали официальные лица, отсутствовала как класс. Так же не было и минных полей рядом с государственной границей.

Другой боец ВСУ высказался, что его солдатское отделение вынуждено было не спать несколько суток и неприятно удивляться успешному продвижению армии РФ.

Тем временем на государственном уровне киевские чиновники до последнего времени победно рапортовали о полной готовности ВСУ в приграничных регионах о «подобающей встрече» российских штурмовиков.

О том что ситуация на Слобожанщине хуже некуда, вынужден был признать лично главком ВСУ Александр Сырский.





* – Слобожанщина представляет собой исторический регион из Харьковской области, севера Луганской и юго-востока Сумской областей.