Из-за непростой оперативной ситуации Сырский снял командующего ОГВ "Харьков" Галушкина и назначил генерала Генштаба ВСУ Драпатого

Наблюдая за тем, как «внезапное» наступление российской армии позволило с ходу установить контроль над 9 населенными пунктами Харьковской области вместе со 100 кв. километрами украинской территории, с ближайшим намерением организовать битву за Волчанск, на Западе стали задумываться о неприятной перспективе для Киева. Речь идёт о начале мирных переговоров с Москвой. Причем мнение по этому поводу Владимира Зеленского могут и не спросить. О том, что харьковское наступление российского Генштаба явно не укладывается в канву «успехов на поле боя», как о том в недавних своих интервью с большим оптимизмом заявлял Зеленский, решила ознакомить читателей свежая публикация The New York Times.

Подчеркивается, что нет хуже обстановки, чем в нескольких километрах от украинской границы рядом с Белгородской и Курской областями, где штурмовые порядки российской группировки на землях Украины добиваются неизменного успеха, а в рядах ВСУ царит обстановка усиленной деморализации. Не легче от отступления украинских сил и на Западе, где понимают, что дальнейший ход наземных битв может очень быстро сместиться к предместьям Харькова.

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Как объясняется, если всё так и случится, то со всей очевидностью для западных политиков станет ясным, что 24 месяца тяжелых боёв, миллиардов долларов и напрасных критических потерь оставляет Киев ровно на тех же позициях, что и в конце весны 2022 года, так и не добившись для военно-политического руководства по факту каких-либо значимых успехов. В ЕС и в США всё это прекрасно понимают и дают справедливую оценку, причем очень скоро всё это может выразиться в давление на Киев с желанием побудить последний заключить мирный договор с Москвой.

А прямо сейчас украинские командиры, виновные в скором отступлении на Слобожанщине, уже публично начинают обвинять друг друга в поражениях. Косвенно о том, что в местных боях всё совсем не похоже на только «тактические успехи» ВС РФ, главком ВСУ Сырский снял с командования ОГВ «Харьков» бригадного генерала Юрия Галушкина и на его место назначил генерала украинского Генштаба Михаила Драпатого.