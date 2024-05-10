Атака ВС РФ под Харьковом стала возможной после введения в бой 1-й танковой Гвардейской армии.

ТГ-каналы в своих сообщениях «фиксируют» продвижение передовых отрядов российской армии на Харьковском операционном направлении сразу на пяти участках ЛБС. Точных данных из-за стремительности прорыва нет, как и нет подтверждения информации о ночном прорыве со стороны ВС РФ в сторону Харьковщины от отечественного оборонного ведомства. Но информация к настоящему часу уточняется.

Так по ещё неверефицированным данным контроль установлен над Борисовкой, Стрелечьей и Гатищем. Встречные бои идут за Гоптовку, Красное и Пыльную. Все перечисленные населённые пункты расположены рядом с государственной границей.

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Некоторые из ТГ-каналов пишут о начале боёв за Волчанск, на окраинах которого были замечены российские штурмовики.

Вместе с тем пока лично президент Украины Владимир Зеленский отрицал наступление ВС России, как уже идущее, так ещё и не начатое, ряд местных военачальников в лице командира 92-й отдельной механизированной бригады Павла Федосенко и заместителя военной разведки Вадима Скибицкого, заявляли, что ВС России «даже ещё не начинали», накапливая штурмовые дивизии в глубоком тылу и ожидая удобного момента. И кажется этот удобный момент настал. Более целостной картина в момент предполагаемого наступления на Харьковскую область станет известна ближе к вечеру 10 мая.

О том что все всерьёз, говорит увеличенная фиксация вылетов оперативно-тактической авиации ВКС РФ и возросшая частота ударов ракет ОТРК «Искандер» по сугубо военным объектам Харькова.