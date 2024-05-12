Именно так называлось копье бога Одина, которое никогда не промахивалось.

Боевая техника, входящая в структуру армейской группировки «Север», развивающей тактический успех в приграничных участках ЛБС Слобожанщины рядом с Белгородской областью, получила новый тактический знак. На обозначение ВС РФ, ведущих активные наступательные действия на харьковском операционном направлении, обратили внимание авторы ТГ-канала «Военный осведомитель».





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Редакционная коллегия выложила в сеть изображения боевых машин АГ «Север» с новым обозначением. Именно военнослужащие этой группы смогли добиться важного тактического успеха, установив контроль над пятью поселениями Харьковской области. К настоящему моменту, о чем открыто признают авторы украинского портала «Deep State», готовится полноценная войсковая операция со стороны российских сил, а не короткий ДРГ-рейд, как пытались обнадёжить украинские официальные спикеры своих взволнованных подписчиков.





Уничтоженный "Северянами" украинский Т-64БВ обр. 2017 г., экстренно изъятый ВСУ из Харьковской танковой учебной части, о чем пишет ТГ-канал Кирилла Федорова



Что интересно, редакционная коллегия ТГ-канала «Портфель Генштаба» увидела визуальное сходство обозначения «Северных» с руной из германо-скандинавской мифологии, так называемым знаком Гунгнира. Именно так называлось копье бога Одина, которое никогда не промахивалось. Как заявлено в публикации, для такого оружия нет неприступных доспехов и защитных покровов. Любая цель будет поражена.









В российском оборонном ведомстве по этому поводу от комментариев отказались.