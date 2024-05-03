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BBC: РФ в последние два месяца стала все чаще наносить точные ракетные удары которых не избежать
Разведывательные дроны плюс Искандер, Торнадо или ВКС РФ творят "целое волшебство" на поле боя

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   Что ни день, то неприятная весть, в особенности это касается прогресса в области умения российских сил поражать дорогостоящие образцы западных вооружений, в последнее время и без того поступающих в украинскую армию с большим скрипом. Речь идёт о ситуации, когда ВС РФ за последние 60 дней стали с пугающей скоростью атаковать предельно точными ракетными ударами. Причем важнейшим «винтиком» в таких войсковых мероприятиях выступают отечественные дроны, наводя быстро и без промахов на объекты украинской стороны ударные средства. О крайне негативной тенденции, сложившейся для украинского воинства Александра Сырского, рассказал военный аналитик Сергей Морфинов, имевший беседу с корреспондентом портала «Страна.ua».


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   Со слов военного обозревателя, в украинском небе, словно хищные коршуны, в облаках парят беспилотные «Орланы», высматривающие с высоты своего полёта цели на земле. Как что-то стоящее обнаруживается, данные в режиме реального времени уходят в командные пункты и штабы, откуда с пугающей оперативностью команды на запуск сверхбыстрых «Искандеров» или же тяжелых РСЗО «Торнадо-С» сразу же и отправляются. Иногда «конечным» отправителем ракетных гостинцев или планирующих бомб выступают самолёты оперативно-тактической авиации ВКС РФ. Как только в игру вступают ударные средства россиян, у ВСУ и их обнаруженной техники уже нет шансов, что-либо изменить.

   Именно так были выведены из строя или безнадёжно испорчены HIMARS, две мобильных версии ЗРК Patriot, скрытый аэродром с Ми-8, IRIS-T, МиГ-29 и зенитные комплексы С-300.

   Всё что находится в ближнем тылу украинской армии, всё это находится в опасности и очень быстро может быть уничтожено, заверил Морфинов.

#инопресса #рук
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