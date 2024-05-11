Подвоз войскового пополнения и снарядов теперь значительно усложнился

Как только первые российские ДРГ в глубокой ночи появились на окраинах Волчанска в Харьковской области, здравомыслящие командиры украинской армии пришли к выводу, что их верховное командование недоговаривает, в открытую говоря, что «ничего страшного» на харьковском операционном направлении не случилось. На самом деле, разведчики ВС РФ в это самое время выступали в роли наводчиков артиллерии и оперативно-тактической авиации по позициям ВСУ, подготавливая российской армии плацдарм для будущего наступления на один из важнейших городов приграничной с Белгородчиной Слобожанщины. То, что битва за населённый пункт быть очень скоро, подтверждает тот факт, что российские ВКС чем-то точным «обнулили» переправу через речную гладь Северского Донца.





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Новость о том, что логистический маршрут после уничтожения мостового перехода для украинского гарнизона Волчанска стал значительно сложней, озвучили в ТГ-канале «Военкоры Русской весны».





Переправа ещё целая





В заметке рассказывается, что для нарушения целостности дорожного полотна потребовался лишь один высокоточный и довольно мощный удар. Сам комплекс огневых мер был осуществлен в квадрате Старого Салтова.





Теперь удар уже нанесен





Наблюдая за ходом видео можно увидеть, как атака с воздуха заканчивается мощными всполохами пламени и дыма, а сама дамба «неожиданно» расходится. Предположительно удар был нанесен, как пишет ТГ-канал «Рыбарь» авиационным боеприпасом Х-38.

Между Харьковом и Волчанском расстояние составляет 50 км. И при выходе на 25-километровые позиции до столицы Слобожанщины, российские артиллеристы смогут обстреливать точки обороны ВСУ прямо в городской черте.