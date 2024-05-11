"Аналогичная" ситуация уже была ранее с Бахмутом. Перед потерей важного города командование ВСУ всегда повторяет, что это "обычное городское поселение".

Желая сместить внимание украинской общественности с не очень-то приятных новостей, поступающих на этот час с харьковского операционного направления, где российское командование использует неожиданный тактический ход с давлением на слабоукрепленное предполье украинской армии, руководитель Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью для The Economist слишком ободряюще заявил, что оставление Часова Яра украинским гарнизоном не является решающим для украинской армии. Все события в битве за Часов Яр по украинскому генералу представляют собой лишь борьбу за «обыкновенное городское поселение».

Можно ли после этого думать, что открывшаяся дорога после гипотетического падения «города-спутника» Бахмута (Артёмовска) на Константиновку и Покровск, аналогично абсолютно никакой важности не имеет, вопрос уже вполне дискуссионный. Ведь до этого несколько дней назад украинские военные заявляли, что ещё «как имеет». И диссонанс после заявлений Павлюка для западной прессы возник большой.

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Корреспонденты газеты подсчитали, что Часов Яр есть ничто иное, как «ключевой центр» к укрепленным пунктам, откуда ВСУ могли подвергать обстрелам Донецк. И как только они будут освобождены, областной центр Донецкой области может выдохнуть. Поэтому падение Часова Яра слишком болезненно для Владимира Зеленского и Александра Сырского. Что явно отрицают официальные спикеры ВСУ.

А из-за высокой сосредоточенности украинских сил как раз в сражении за Часов Яр, российской стороне предшествует успех в боях на чугуевском направлении, что вынуждает украинский Генштаб перебрасывать драгоценные резервы. Ведь второй по размерам город Украины Харьков защищают лишь полиция и СБУ, так как все дополнительные силы боятся прорыва ВС РФ на донецкой ЛБС.