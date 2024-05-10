Как говорится, достаётся на орехи не только "цивильным" Патриотам и иным иностранным ЗРК, но и гибридам

Печально наблюдая со стороны украинской армии, как в канун предполагаемого большого наступления российских сил в неизвестное время на пока что неназванном операционном направлении со всех сторон интенсифицируется огневые налёты на оборонительные позиции украинской армии, генералы ВСУ пытаются что-то придумать. Ну а пока доминация происходит исключительно со стороны действий ВС РФ.





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Фиксация разведывательным БПЛА ещё исправной пусковой установки







Инициатива российской стороны осуществляется посредством как ствольной или реактивной артиллерии, так и ставшими настоящим мейнстримом на сегодня, планирующими авиационными боеприпасами повышенного огневого могущества.





Как выглядит гибрид советского и западного зенитного вооружения в своём "нормальном" состоянии





И в этой тяжелой оперативной обстановке командование ВСУ не придумало ничего лучше, как перебросить поближе к передовой различные установки ЗРК: от невероятной дороговизны и технологической навороченности противоракетные системы «Patriot» и IRIS-T с NASAMS, до буквально «самопальных» гибридных смесей западных зенитных снарядов с советскими пусковыми шасси. В данном конкретном случае речь идёт FrankenSAM.





В объективе ударного дрона за мгновение до поражения







Так на харьковском операционном направлении в надежде подкараулить один из отечественных истребителей-бомбардировщиков Су-34 или их советских модернизированных аналогов, командование украинского ПВО замаскировало шасси от советского БУКа с площадкой зенитных ракет AIM7. Но не учло одного: позиция была вскрыта заранее в ходе разведывательных мероприятий со стороны российских высотных дронов.





Детонация боекомплекта западных противоракет





После чего не успевшие ничего предпринять гибридные модели украинского ПВО были сметены неожиданным огнем российской стороны. Соответствующие кадры размещены в ТГ-канале «Северный ветер».