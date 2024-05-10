Вместе с пусковой установкой под раздачу попала и сверхсовременная РЛС AN/MPQ-65

Невероятно сильное желание украинского Генштаба во что бы то ни стало сделать невозможным каждодневные вылеты оперативно-тактической авиации ВКС РФ с их эффективными до крайности планирующими бомбами, привело к тому, что «любовь к риску» украинских генералов, подгоняемых приказами Владимира Зеленского и Александра Сырского, отправить поближе к передовой дефицитные до крайности пусковые установки зарубежного производства слишком дорого аукнулась текущей боеспособности ВСУ.





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Двойное бинго: ПУ Патриот и РЛС "Шестьдесят пятая"







В данном конкретном случае речь идёт о дорогостоящих ЗРК Patriot.

Сегодня в мировой Сети появились кадры объективного контроля, как «дуплетом» были уничтожены сверхсовременная и высокотехнологичная МРЛС AN/MPQ-53/65A.





По скриншоту видно, что это "та самая" AN/MPQ-53/65







Согласно данным, опубликованным в отечественном ТГ-канале «Репортёр Руденко V», факт успешного поражения был осуществлен на запорожском операционном направлении близ населенного пункта Гуляйполе, где операторы иностранной зенитной техники решили «подкараулить» воздушное звено из Су-34. Но вышло всё наоборот.





Взрыв пусковой установки с противоракетами Патриот







Именно последние своими бомбами-планерами ОДАБ-1500 с эффектом «вакуумного взрыва» превращают даже капитальные фортификационные сооружения украинской армии в руины из бетона и стали. Ведь единственным противоядием на настоящий момент для воинства Зеленского есть лишь западные ЗРК.





Кадры после удара





Борьба с российскими истребителями-бомбардировщиками возможна и в качестве «второго варианта» американскими F-16, но по сообщению информационного агентства Рейтерс, передача истребителей может состояться никак не ранее июня или июля будущего лета. Но и это не со 100% вероятностью.

А тем временем рядом с российским приграничьем войсковая группировка «Север» российской армии продолжает прощупывание плотности украинской обороны, введя в бой 5 батальонных групп под Харьковом, добившись контроля над несколькими приграничными населенными пунктами.