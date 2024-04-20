Т-72Б, облаченный в самодельные "рыцарские латы" с привкусом мощного РЭБ, наглядно показал как надо вести боевые действия в современных условиях

Александр Сладков в своем личном ТГ-канале разместил занимательное видео, показывающее как отечественные специалисты превращают один из штатных образцов вооружений в индивидуализированный до крайностей образец танка. Последний, после ряда ставших знаменитыми рейдами в расположение ВСУ, получил запоминающееся прозвище – танк «Царь-мангал».

Для создания противодронной вариации защитных конструкций рукастые «кулибины» использовали стандартную версию Т-72Б, оказавшуюся по результатам недавних жарких боёв практически без блоков динамической защиты. А без «Контакта-1» любой, даже самый современный танк, представляет собой версию «сарая на гусеницах» – настолько уязвимы ОБТ без комбинированного бронирования перед современными противотанковыми средствами с кумулятивными или тандемными боеголовками.

реклама





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





На первом этапе модернизации к «Семьдесят второму Б» добавили плотные бортовые экраны, а на финальной стадии уже по всему корпусу танка появились «верхние латы», закрывающие уже и башню и крышу МТО. По итогу вышел танк в «рыцарских доспехах».

Военный журналист рассказал, что творческую смекалку и нетривиальный подход проявили военнослужащие 5-й армейской бригады. Из-под прямых рук которых «Царь-мангал» не единственный боевой образец «боевого моддинга».

А вот западной прессе, в частности в свежей публикации известной NYT, иностранные журналисты до сих пор не могут понять, почему иностранные танки, якобы «самые лучшие в мире», настолько легко страдают от дешёвых российских ДПЛА и ничего совершенно не могут нападению дронов-камикадзе противопоставить. Даже если в бойцовских парах против барражирующих боеприпасов выступают с одной стороны американские Abrams и немецкие Leopard.