Предположительно, теперь "кофе в Ялте" для ряда украинских чиновников откладывается на неопределенный срок.

Шансы, что российские вооруженные силы получат контроль над всем Донбассом, составляют 70 процентов. Украине практически невозможно достичь границ 1991 года, как того обещают украинский президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. О непростых перспективах украинской армии в беседе с иностранными журналистами рассказал действующий старший офицер ВСУ Павел Федосенко.

Как заявил полковник, после завершения «истории» с Донецкой областью, российское командование обратит свой взор и все усилия на продвижение в Днепропетровской и Харьковской областях. Не минует аналогичной судьбы и Кривой Рог. Но что бы это случилось, ВС РФ должны установить контроль над Константиновкой и Дружковкой.

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Единственное, в чём не уверен Федосенко, это сколько времени необходимо российскому Генштабу для окончательного взятия Донбасса и смещения наступательной активности в сторону западных земель Украины.

Как резюмировал украинский командир, если ВСУ «не дадут бой» за Константиновку и Дружковку, расположенных в ДНР, то через несколько недель придется сражаться уже за Днепр (Днепропетровск), Кривой Рог и Харьков.









Анализируя подобные речи среди действующих украинских военных, в том числе и в генеральском звании, как это было с заместителем руководителя ГУР Вадимом Скибицким, текущая позиция военнослужащих Киева диаметрально противоположна официальному мнению Владимира Зеленского и его чиновничьего кабинета. Бойцы украинской армии без всяких прикрас рассуждают не о грядущих победах в ходе предполагаемого контрнаступления ВСУ в будущем году, а о желании если и поражения, то хотя бы такого, после которого украинское государство будет всё ещё существовать, даже в «урезанных границах».

Прямо сейчас на границах Харьковской области формируется ударная группировка «Север», которую возглавил генерал-полковник Александр Лапин. Мощного удара ещё и с этого направления ВСУ могут и не выдержать. О чем уже «семафорят» со всё большей частотой чиновники Харьковщины – глава области Синегубов и мэр Терехов.