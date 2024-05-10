Шансы, что российские вооруженные силы получат контроль над всем Донбассом, составляют 70 процентов. Украине практически невозможно достичь границ 1991 года, как того обещают украинский президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. О непростых перспективах украинской армии в беседе с иностранными журналистами рассказал действующий старший офицер ВСУ Павел Федосенко.
Как заявил полковник, после завершения «истории» с Донецкой областью, российское командование обратит свой взор и все усилия на продвижение в Днепропетровской и Харьковской областях. Не минует аналогичной судьбы и Кривой Рог. Но что бы это случилось, ВС РФ должны установить контроль над Константиновкой и Дружковкой.
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Единственное, в чём не уверен Федосенко, это сколько времени необходимо российскому Генштабу для окончательного взятия Донбасса и смещения наступательной активности в сторону западных земель Украины.
Как резюмировал украинский командир, если ВСУ «не дадут бой» за Константиновку и Дружковку, расположенных в ДНР, то через несколько недель придется сражаться уже за Днепр (Днепропетровск), Кривой Рог и Харьков.
Анализируя подобные речи среди действующих украинских военных, в том числе и в генеральском звании, как это было с заместителем руководителя ГУР Вадимом Скибицким, текущая позиция военнослужащих Киева диаметрально противоположна официальному мнению Владимира Зеленского и его чиновничьего кабинета. Бойцы украинской армии без всяких прикрас рассуждают не о грядущих победах в ходе предполагаемого контрнаступления ВСУ в будущем году, а о желании если и поражения, то хотя бы такого, после которого украинское государство будет всё ещё существовать, даже в «урезанных границах».
Прямо сейчас на границах Харьковской области формируется ударная группировка «Север», которую возглавил генерал-полковник Александр Лапин. Мощного удара ещё и с этого направления ВСУ могут и не выдержать. О чем уже «семафорят» со всё большей частотой чиновники Харьковщины – глава области Синегубов и мэр Терехов.