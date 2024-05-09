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"РВ": Российские бойцы в День Победы установили контроль над Уманским в ДНР
Стабилизировать ЛБС украинскому Генштабу по-прежнему не удаётся.

   У украинского военно-политического руководства очень сильно настоящие желания расходятся с текущими возможностями. Так по мнению президента Украины Владимира Зеленского удалось сдержать наступление российской армии, которого по мнению украинского Генштаба и вовсе нет(что написано в его сводках). А в настоящей действительности, «наступлением, которого нет», именно в день Победы 9 мая был установлен контроль за поселением Уманское, находящимся на авдеевском операционном направлении. Об освобождении населённого пункта рассказал ряд отечественных ТГ-каналов, в частности «Военкоры русской весны».

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   Со слов журналистов, первыми ворваться и закрепиться на центральных улицах Уманского смогли военнослужащие российской 114-й ОМБр. Бойцы бригады установили знамя Победы в аккурат на памятник Великой Отечественной войны.

   Битва за Уманское длилась довольно длительное время, но по результату превосходящего огневого воздействия посредством комбинированных тяжелых типов вооружений, сломить волю, а главное физические возможности к обороне украинского гарнизона удалось на все 100%. По результату битвы за поселение остатки ослабленных отрядов ВСУ смогли не в полном составе переместиться на запасные позиции за пределы населенного пункта. 

   И хотя для украинского Генштаба успех под Уманским ВС РФ – это лишь тактическое достижение, генералы ВСУ понимают, что после Авдеевки стало слишком много аналогичных «тактических успехов». В результате же украинского отступления, солдатам и офицерам ВСУ скоро придется вести бои уже и непосредственно в центральной части Украины, если не удастся удержать Донбасс.

#авдеевское направление #уманское
Источник: t.me
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