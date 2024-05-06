Превосходство в современных боевых реалиях подобных образцов над иностранной бронетехникой заметили и на Западе

Прогресс не стоит на месте, в том числе и в качестве противодронной защиты на отечественных бронированных машинах. Речь идёт об очередном обновлении для российских танков, полевые модификации которых больше известны как «Царь-мангалы». Речь идёт об ОБТ, получивших пока что кустарные, но до крайности эффективные защитные надстройки, позволяющие с высокой гарантией выдерживать попадания дронов-камикадзе и наезды на противотанковые мины. Кадры с впечатляющим воображение образцом военного инженерного «зодчества» загрузил в мировую Сеть редакционный совет ТГ-канала «Военный осведомитель».





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Так военные эксперты портала отметили, что самая последняя версия танка в добавок к сплошной защите, выполненной из заборного профиля и сделанной ранее, были добавлены и наварены решетки с крупными ячейками. На выходе получается «двойная броня» и против кумулятивных боеприпасов и против обычных таранных действий дронов. Аналогично был интегрирован и такой компонент «предварительной защиты», как колейный минный трал. Оной установлен в нижнюю плоскость танка вместе электромагнитной установкой ЭМТ, обнаруживающей и обезвреживающей различные виды мин.





Момент сборки конструкции. Дзен-канал "Майор Гром"







Так же отечественные корреспонденты смогли «добиться» разрешения на съемку внутри ОБТ.

Предполагается, что актуальная версия «Царь-мангала» действует на передовой в районе Часова Яра и рядом с Красногоровкой.

Необычная конструкция оказалась настолько «впечатлительной», что на неё обратили внимание даже западные информационные агентства, такие как Forbes.