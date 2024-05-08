"Тридцать пятые" способны поразить F-16 на расстоянии в 400 километров модернизированными КР Р-37М

Российским военным были доставлены новая партия линейки многоцелевых истребителей Су-35С. Изготовлением самолёта поколения 4++ занимались работники авиастроительного завода КнААЗ. Очередные образцы авиатехники были изготовлены по запросу-заказу отечественного МО.

Об очередной производственной победе своего подшефного предприятия рассказала пресс-служба «Ростеха» во время публичного мероприятия.

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Международное авиационное сообщество относит летные экземпляры Су-35С к истребительной авиации поколения 4++.









Перед переправкой в действующую армию все борта после сборки прошли каскад строгих наземных и летных тестов. После чего с дополнительным набором уверенности своим ходом с заводской воздушной гавани перелетели на военные аэродромы постоянного местонахождения.

Известно, что это второй официальный акт отправления истребителей только за этот год. Теперь работники предприятия Комсомольска-на-Амуре заняты в производстве Су-57. Первый был осуществлен в прошлом месяце, когда ВКС РФ получили новенькие Су-34, относящиеся к многофункциональным воздушным аппаратам с признаками одновременно и истребителя и бомбардировщика.









Интересный факт: именно боевые пилоты на Су-35С сопровождали президент России Владимира Путина в его Ближневосточном турне прошлого года, когда он прилетел с государственным визитом в ОАЭ и Саудовскую Аравию.