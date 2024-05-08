Не до жиру, быть бы живу. Да и теперь нуено "передать" по одному из Абрамсов в каждый крупный российский город

Ситуация для украинского Генштаба ещё не критическая, но довольно непростая, в этом легко убедиться, когда некогда «неприкасаемые» западные образцы вооружений, такие как американские танки Abrams, якобы выведенные в тыл после тяжелых потерь во время контрнаступательной активности российских вооруженных сил в ситуации с Авдеевской операцией, были снова замечены под Очеретино. Именно там 7 мая уже девятый по счету ОБТ из линейки «Абрамс» отправился в стальной утиль. А с понедельника как минимум три таких образца американского образца танкостроения были потеряны.





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Теперь ненужно никого убеждать, что Абрамс не представляет собой образец «идеального» танка, способного как и нападать, так и защищаться, благодаря прекрасной пушке и невероятной «стойкости» брони. В итоге дорогой продукт американской оборонки донельзя уязвим перед недорогими относительно средствами атаками, такими как fpv-дроны и барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Как написало «Военное обозрение», первый «Абрамс» был выведен из строя во время битвы за Бердычи в феврале, когда украинское воинство побежало из Авдеевки, после чего украинским генералам пришлось задействовать и остальные американские танки, но только уже в качестве артиллерийских установок для стрельбы с закрытых позиций.





Военное обозрение





И тут можно понять, почему некогда бывшие «элитными резервами» украинского Генштаба, теперь так бессмысленно вводятся в бой: Александру Сырскому уже не до планирования гипотетического наступления то ли в 2025, а то ли в 2026-2027 годах, а он крепко задумался, как и какими ресурсами остановить мощное наступательное воздействие российских сил. Поэтому даже Абрамсы наряду с немецкими Леопардами, вынуждены отправляться в бой в Донецкую область. И если сдержать россиян не получится, ВС РФ скоро будут уже готовы штурмовать Покровск, а затем и Константиновку.