Кажется вера в "деревянные дроны и ржавые танки" россиян у украинского Генштаба постепенно исчезает

Военные аналитики из Украины высказались по поводу положительных качеств разведывательных дронов россиян, используемых оными на спецоперации. Так такие образцы отечественного БПЛА-строения без проблем посещают как украинский ближний тыл, так и глубокий. В численных показателях это выражается в 50 км в первом случае и в 100 км во втором.

К таким перемещениям способны ZALA, Supercam и Орлан. Первые два представляют собой образцы с электродвигателями, практически бесшумные, а Орлан хоть немного и издает звук при включенном ДВС, но в 2 раза перекрывает преодолеваемое расстояние в сравнении с моделями от концерна Калашникова.

реклама





ЗАЛА







Но все эти воздушные разведчики идеально справляются с осуществлением функций по наводке ракет и ствольной и реактивной артиллерии на наземные цели, в том числе и замаскированные. Так «Орлан» работает в тесной разведывательно-ударной связке с управляемым высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь». ZALA работают в паре с «Ланцетом», а новейший Supercam участвует в боевой работе «Искандера» и дальнобойных систем РСЗО, таких, как «Торнадо-С» или «Торнадо-Г».

Всё это в комплексе привело к тому, что российские вооруженные силы к настоящему дню выбили у ВСУ HIMARS, MLRS, зенитные установки Patriot, IRIS-T.





Суперкам-100







Всё это происходило на так называемой ближней линии в 40 км от ЛБС. Но есть примеры и более «дальнобойной» работы, когда в Днепропетровской области удостоился огневого поражения военный объект с истребительной авиацией. Он находился в 100 км от передовых позиций. Теперь разведывательные БПЛА замечены уже и в Одесской области.

И хотя украинскую сторону такое положение дел не устраивает, пытаясь всеми возможными и невозможными средствами перехватить грозные беспилотные машины, даже используя гражданские версии легкомоторных самолётов, но и РЭБ-воздействие ВСУ оказывается практически бесполезным. Оказывается, в обновленные модели встроены радиомаяки, нормальная работа которых не зависит от помехонаводящих устройств.