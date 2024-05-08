Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Эксперты ВСУ: Разведывательные дроны ВС РФ "безразличны" к РЭБ, залетая в тыл достаточно далеко
Кажется вера в "деревянные дроны и ржавые танки" россиян у украинского Генштаба постепенно исчезает

   Военные аналитики из Украины высказались по поводу положительных качеств разведывательных дронов россиян, используемых оными на спецоперации. Так такие образцы отечественного БПЛА-строения без проблем посещают как украинский ближний тыл, так и глубокий. В численных показателях это выражается в 50 км в первом случае и в 100 км во втором.

   К таким перемещениям способны ZALA, Supercam и Орлан. Первые два представляют собой образцы с электродвигателями, практически бесшумные, а Орлан хоть немного и издает звук при включенном ДВС, но в 2 раза перекрывает преодолеваемое расстояние в сравнении с моделями от концерна Калашникова.

реклама


ЗАЛА


   Но все эти воздушные разведчики идеально справляются с осуществлением функций по наводке ракет и ствольной и реактивной артиллерии на наземные цели, в том числе и замаскированные. Так «Орлан» работает в тесной разведывательно-ударной связке с управляемым высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь». ZALA работают в паре с «Ланцетом», а новейший Supercam участвует в боевой работе «Искандера» и дальнобойных систем РСЗО, таких, как «Торнадо-С» или «Торнадо-Г».

   Всё это в комплексе привело к тому, что российские вооруженные силы к настоящему дню выбили у ВСУ HIMARS, MLRS, зенитные установки Patriot, IRIS-T.


Суперкам-100


   Всё это происходило на так называемой ближней линии в 40 км от ЛБС. Но есть примеры и более «дальнобойной» работы, когда в Днепропетровской области удостоился огневого поражения военный объект с истребительной авиацией. Он находился в 100 км от передовых позиций. Теперь разведывательные БПЛА замечены уже и в Одесской области.

   И хотя украинскую сторону такое положение дел не устраивает, пытаясь всеми возможными и невозможными средствами перехватить грозные беспилотные машины, даже используя гражданские версии легкомоторных самолётов, но и РЭБ-воздействие ВСУ оказывается практически бесполезным. Оказывается, в обновленные модели встроены радиомаяки, нормальная работа которых не зависит от помехонаводящих устройств.

#бпла
+
Написать комментарий (0)
Mayman Aerospace покажет футуристический разведывательный БПЛА Razor P100
На одном из участков зоны СВО зафиксирована целая колонна российских "танков-черепах"
Французская антидроновая система Parade от Thales путает беспилотники и кондиционеры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Через сколько лет нужно менять смартфон, и какие данные не стоит доверять старому телефону
1
В России создан уникальный автокран грузоподъемностью 60 тонн для дорог общего пользования
7
Температура дешевого термоядерного реактора стартапа Zap Energy достигла 37 миллионов градусов
1
В России построят новую федеральную трассу вдоль побережья Белого моря
+
Россия решила проблему с миллиардами рупий российских экспортеров накопившихся на индийских счетах
7
В установочный процесс Windows 11 24H2 может быть по умолчанию включено шифрование дисков Bitlocker
4
Российские учёные представили новый композитный материал с уникальными свойствами
+
В прошлом году в России открылось рекордное число универмагов за последние восемь лет
+
Стали известны характеристики ноутбуков Infinix GT BOOK
+
Bloomberg: санкции не работают, поскольку Россия за год увеличила в 2 раза доходы от продажи нефти
+
Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
+
Крамп: F-16 нужно будет сильно постараться, чтобы приблизиться к истребителям ВКС РФ
+
Digital Foundry обнародовали свежие данные о технических характеристиках Sony PlayStation 5 Pro
+
ВВС США уже обладают способными на реальные боевые операции истребителями F-16 с ИИ
2
Сэм Альтман заявил, что следующая версия ChatGPT будет «знать о вас абсолютно все»
3
Defence24: США решили продемонстрировать России способность "закрыть" Балтийское море
1
В Сети появились кадры уничтожения FPV-дроном в зоне СВО очередного танка M1 Abrams
1
США выделяют средства для производства большого количества дронов-камикадзе Switchblade 600
+
Уоррен Баффет вновь заявил, что искусственный интеллект представляет опасность, сравнимую с ЯО
+
В топе 10 самых продаваемых мобильных телефонов в 1 квартале 2024 года доминируют iPhone и Galaxy
+

Популярные статьи

Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
268
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
91
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
5
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
24
Американский стратег развенчал западный миф о "избыточных производственных мощностей Китая"
2
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
6
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
31
7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
11
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
36
WoT это казино - вращай и выигрывай
19

Сейчас обсуждают

Игорь Гурьянов
15:58
И снова заезженая пластинка..... никуда прибыльность не делась а смена оборудования это закономерность которая случается каждыц халвинг...
Добыча Bitcoin перестала приносить прибыль – майнеры начали отключать старое оборудование
Сергей Жилин
15:53
Это не народная сборка, а сборка не скромного автора, ничего с "народностью" не имеющая.
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
Ссу на Зистакса
15:50
И на ЗелоБублю тоже ссу
Диванный оверклокинг с картинками и советами для начинающих энтузиастов разгона процессоров
Колючка
15:46
чем конкретно не устраивала винда?
Почему разработка софта для Linux это выброшенные ресурсы, или как я подбирал ядро для Chimbalix
Колючка
15:45
у него iMac ?
Почему разработка софта для Linux это выброшенные ресурсы, или как я подбирал ядро для Chimbalix
Nikita Frolov
15:45
Не Понимаю людей который жестко хейтят Нвидиа или Амд, я придерживаюсь позиции что по соотношению цены к производительности лучше, то и беру, если есть хорошее предложение нвидиа, беру ее, если амд то...
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Сергей Гончаров
15:45
Недолго осталось, ждем 5080 и 5090
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
Сергей Гончаров
15:44
Это каких денег, те что были в 2023 или тех которые уже в 2024 ?
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
Сергей Гончаров
15:42
А ничего что в ДНС за 240 лежит Palit RTX 4090 GameRock OC, а буквально вчера на авито у нас сливали с проекта такую же за 160, уже ушла.
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
tolya21
15:30
12400f - последний адекватный процессор.
Диванный оверклокинг с картинками и советами для начинающих энтузиастов разгона процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем