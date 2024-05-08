Энергоагрегат уже до 2035 года должен появиться на земном спутнике

Весь мир ждёт не дождётся, чем обернется взаимовыгодное сотрудничество РФ и КНР в области пилотируемых полётов на Луну в рамках миссии по созданию обитаемого города на поверхности земного спутника. Речь идёт о проектировании ядерного энергетического двигателя. Над последним в тесной координации работают специалисты и атомные эксперты Москвы и Пекина. Новостью о долгожданном проекте в беседе с российскими журналистами из РИА Новости поделился управляющий Роскосмосом Юрий Борисов.





реклама





Со слов топ-чиновника, ядерная энергетическая установка – это то что нужно для длительного и комфортного существования человека на Луне и проведения там различных научных опытов и экспериментов. Ведь без малоразмерного, с высокой степенью устойчивости и долговечного источника генерации, будет очень трудно справиться с различными вызовами, возникающими вдали от гостеприимной Земли. Тем более, без такого агрегата невероятно сложно существование и нормальное функционирование человеческой колонии, которой в постоянном режиме требуется подача электроэнергии, в том числе для генерации воздуха. Ведь даже если установить солнечные панели, их мощности едва ли будет достаточно для работы в темное время суток, когда отсутствие солнца на горизонте может наблюдаться в течении не менее 336 часов. Ведь именно столько длится лунная ночь, эквивалентная 14 земным суткам.

Предположительно, ядерный блок с указанными параметрами появится на Луне в районе 2033-2035 г.