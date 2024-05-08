Из-за сложной оперативной обстановки украинский Генштаб вынужден бросать в бой силы оборонявшие в свое время Авдеевку.

Не останавливаясь на очеретинском квадрате, российские передовые группы продолжают раздвигать украинские оборонительные позиции сразу на трёх векторах атак в квадрате этого важнейшего транспортного узла, чья потеря ослабленной и небоеспособной 115-й ОМБр до сих пор смакуется во всех подробностях в западных СМИ и отчасти украинских. Что разумеется, кратно усложняет «спокойную жизнь» украинскому Генштабу.





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Так на последние 48 часов отечественные штурмовики добились успеха, установив контроль над поселениями Керамик, Архангельское и Новокалиново. При этом оказывается ощутимое давление на боковую оборонительную проекцию ВСУ рядом с местным Нью-Йорком (Новгородским), с «намеком» последующих действий на торецком операционном направлении. Аналогично успех очевиден и ощутим и в других квадратах, где заняты Соловьево и Новобахмутовка, а Новопокровское стало новой ареной битв между армией РФ и украинскими вооруженными силами.









Сейчас некоторые новости поступают и с западных флангов вокруг Очеретино, где идут встречные бои рядом с поселениями Сокол и Новоалександровка. Имея зримое преимущество, ВС РФ движутся вдоль железнодорожного полотна, находящегося на здешних высотах, что даёт преимущество в наступательных действиях. Финальным вектором атаки на этом направлении станет Покровск (бывший Красноармейск). А дальше черед Дружковки и Краматорска. И видя плохое текущее положение ВСУ с резервами и неготовыми к активным сражениям насильно мобилизованными, как и дефицитом боеприпасов, совсем нетрудно предположить, что успех в ближайшей перспективе будет сопутствовать именно ВС России.