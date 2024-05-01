Штурмовать "очеретинские посадки" никто не хочет и даже не планирует.

И хотя украинские официальные источники скупо комментируют ситуацию с ранее неизвестным широкому кругу читателей внутри Украины посёлке Очеретино, такое явление, как отступление украинских сил, не ждавших от своих визави в лице ВС России, неожиданного и тем опасного прорыва к этому населенному пункту, вызвало невероятно болезненную реакцию со стороны как обычных граждан, так и военных, начиная от рядового, и заканчивая высшими офицерами в чине генералов.



Отступление ВСУ из Очеретино – это самая настоящая боль для украинских бойцов, которую не скрыть за бравурными речами гражданских чиновников и официальных спикеров от боевых сил. Всё очень плохо и скоро может стать гораздо хуже, такие алармистские нотки, перерастающие в кричащие эмоции, проявились на страницах свежей публикации Berliner Zeitung.





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dnr-news.ru







Немецкие журналисты заметили, что: то ли гений российского военного командования, то ли случайное стечение обстоятельств, но всё, что сейчас наблюдает весь мир, так это, что боев в самом начале операции ВС РФ в моменте атаки на Очеретино практически и не было. А во всём «виновата» свежесформированная в 2022 году 115-я механизированная бригада. Ведь именно её солдаты и офицеры оставили свои позиции без боя и без приказа, дав тем самым без лишних сложностей закрепиться штурмовому кулаку российских сил.

Теперь из-за этого события внутри Украины «всё кипит и бушует», этого ли ждал украинский Генштаб и Александр Сырский? Риторически вопрошают немецкие корреспонденты.

Как выяснили представители прессы, всё случилось ровно в тот момент, когда обессиленная многодневными и яростными боями элитная 47-я бригада «Магура» должна была отправиться в тыл на восстановление и отдых, а её заменить бойцы той самой злосчастной 115-й ОМБр. Но по результату начался локальный обвал ЛБС.

К настоящему моменту стабилизировать украинскую оборону не удалось и ВСУ продолжают отступать.